OM : « Les choix de Tudor vont forcer Payet à s’arracher pour sa place »

Invité dans notre émission « Débat Foot Marseille » du 12/09, le chroniqueur télé et homme politique passionné de football Karim Zéribi avait son mot à dire sur la situation de Dimitri Payet.

« Un joueur pour lequel j’ai un faible! »

Cette année, Dimitri Payet passe moins de temps sur les terrains que les années précédentes. Pourtant, aux yeux de Karim Zéribi, il pourrait tout de même (re)devenir le facteur X de l’équipe :

« Moi j’ai un rêve, c’est que dans le style de jeu à l’Anglaise un peu qui est le nôtre aujourd’hui, avec des valeurs principales que sont l’engagement, l’énergie dans le jeu, la capacité à gagner les duels, c’est qu’on arrive à intégrer cette touche technique avec Payet. Alors vous allez dire que j’insiste mais c’est un joueur moi pour lequel j’ai un faible. Je l’ai trouvé décisif ces dernières années ! Il peut à tout moment nous mettre une frappe, un but, faire une passe dans le dos de la défense. C’est des joueurs rare aujourd’hui ça ! Des joueurs « charbon » il y en a plein, des joueurs qui on une qualité technique largement au-dessus de la moyenne il y en a peu et c’est ceux qu’on appelle les grands joueurs. » Source : Karim Zéribi – Débat Foot Marseille – 13/09/2022

A lire aussi : OM – Francfort : Kolo-Muani vient chercher des points à Marseille !

« Les choix du coach vont faire en sorte qu’il s’arrache! »

L’ancien député européen s’est ensuite réjouis de la forte concurrence au sein de l’effectif marseillais car cela pourrait, d’après lui, motiver le numéro 10 de l’OM :

« Donc on a un Payet, c’est bien parce que quelque part les choix du coach vont faire en sorte que ce mec s’arrache ! C’est plus un acquis pour lui sa place de titulaire, il va falloir que tu ailles chercher ta place maintenant malgré ton âge, malgré ton expérience, malgré je dirais ta notoriété dans l’équipe ! Mais si il arrive à retrouver son état de forme, si on garde notre « fighting spirit » un peu à l’anglaise, cet esprit de combat et si on arrive effectivement à trouver la bonne combinaison devant avec Alexis Sanchez, un coup Under, un coup Harit, un coup Gerson, franchement on peut avoir une équipe canon ! Mais quand je dis canon, c’est qu’il dépassé le niveau du championnat de France hein ! Parce que aujourd’hui, on a démontré qu’avec les choix du coach et avec ce début de saison en championnat de France, on peut être ambitieux. ! » Source : Karim Zéribi – Débat Foot Marseille – 13/09/2022

« Notre rêve, c’est de retrouver notre place en Europe! »

Nostalgique des plus belles années de l’OM, il se met à rêver d’un retour du club parmi les meilleures équipes européennes et pense même que l’on n’en est pas si loin que ça :

« Mais quand même nous marseillais notre rêve, c’est de dépasser le championnat de France bien sûr ! C’est de retrouver notre place au sein de l’Europe ! Donc là je crois qu’on est pas loin en toute humilité et en toute objectivité de le trouver si on a 1 ou 2 joueurs qui ont un peu de génie, à mettre de la stabilité technique dans l’équipe ! Et on a besoin de cette stabilité technique, de cette animation où on est un peu surs de nous techniquement et tactiquement. Parce que là on joue, on a beaucoup de feux follets, ça part tous les sens, on gagne les duels… OK très bien gardons ça, rajoutons un peu de solidité technique et de l’animation du jeu et si on a ça, bravo Tudor ! » Source : Karim Zéribi – Débat Foot Marseille – 13/09/2022

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Lyon discute avec un défenseur libre, mais…