OM – Francfort : Kolo-Muani vient chercher des points à Marseille !

L’entraineur autrichien Oliver Glasner et l’attaquant français Randal Kolo-Muani étaient en conférence de presse hier soir. Ils on notamment abordés leur irrégularité depuis le début de saison ainsi que leurs sentiments avant d’affronter l’OM ce soir.

Hier soir en conférence de presse, Oliver Glasner s’est exprimé sur le jeu des marseillais et affirme ne pas être impressionné par le Stade Vélodrome et son ambiance :

Au même niveau que Tottenham

« C’est une équipe très forte, contre Tottenham ils ont été au même niveau jusqu’à l’expulsion. Ils jouent très bien, font un pressing très haut et ont une structure très claire : un 3-4-3, ce sera assez intensif mais on est content de jouer ces matches là. On fait de meilleurs résultats à l’extérieur, on avait gagné à West Ham par exemple. Avoir le stade contre nous nous donnera plus de motivation ! » Source : Oliver Glasner – Conférence de presse du 12/09/2022

Il a ensuite abordé le mauvais début de saison de son équipe. L’Eintracht Francfort vient d’enchainer deux défaites à domicile après la déroute 0-1 contre Wolfsburg, 19ème de Bundesliga avant la rencontre :

« Tout le monde dit que le match était mauvais mais cela peut arriver. On n’a pas réussi à faire notre football intensif. Contre Lisbonne, on fait 60 bonnes minutes. » Source : Oliver Glasner – Conférence de presse du 12/09/2022

« C’est l’occasion de chercher des points ici »

L’ex-nantais Randal Kolo-Muani, arrivé libre cet été, s’est montré détendu et a exprimé sa volonté de faire un résultat ce soir malgré les lacunes du début de saison du club allemand :

« Il n’y a pas de pression particulière, il faut jouer notre foot et essayer de mettre le match du Sporting derrière nous. C’est l’occasion de venir chercher des points ici. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dont moi, on doit réussir à s’adapter. On trouve notre tactique mais on manque d’efficacité. » Source : Randal Kolo-Muani – Conférence de presse du 12/09/2022

