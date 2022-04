OM : Les conseils de Cheyrou pour que Saliba devienne un « top défenseur » !

Interrogé par la Ligue sur la rencontre entre le PSG et l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou a fait un focus sur deux joueurs de l’OM : Saliba et Guendouzi. L’ancien milieu de terrain donne des conseils au défenseur pour qu’il puisse passer un nouveau cap.

Avec l’Olympique de Marseille, William Saliba a passé une étape supérieure dans sa carrière. De réserviste à Arsenal en passant par l’OGC Nice la saison dernière, il est désormais devenu international français et brille dans la défense de Jorge Sampaoli.

Saliba doit encore progresser dans la concentration — Cheyrou

Le choc face au PSG à l’aller a encore plus mis en lumière ses performances, notamment cet énorme tacle sur Mbappé qui a fait le tour du monde. Nouveau clasico ce dimanche à jouer pour Saliba et ses coéquipiers ! Natif de Bondy en région parisienne, le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne a reçu les conseils d’un ancien olympien.

A LIRE AUSSI : PSG-OM: Le Parc devrait sonner creux…

En effet, interrogé par la Ligue sur le choc face au Paris Saint-Germain, Benoît Cheyrou a fait un focus sur deux joueurs importants de Sampaoli : Guendouzi et Saliba. Pour le défenseur, il lui a donné un conseil qui le ferait passer dans les « top défenseurs » mondiaux.

« Ce sont deux joueurs majeurs de l’OM. Ils ont une histoire particulière avec la région parisienne (Mattéo Guendouzi est passé par le centre de formation du PSG et William Saliba est né à Bondy), ils auront envie de briller devant leurs proches. Cette saison, ils ont su tirer profit de la polyvalence demandée par le système de jeu de Jorge Sampaoli. Mattéo Guendouzi est capable d’avoir une grosse activité sur le terrain, d’être juste techniquement, de provoquer, de se projeter dans la surface adverse, et le système met justement en valeur ses qualités. William Saliba, lui, progresse dans la maturité. Il a des qualités athlétiques hors du commun et il est très bon techniquement pour un défenseur central. Mais il doit encore progresser dans la concentration. Parfois, il est tellement à l’aise techniquement et physiquement qu’il sait que s’il commet une erreur, il va pouvoir la rectifier grâce à sa vitesse et à sa puissance, mais il doit justement s’obliger à réduire ce nombre de situations par match. Quand il arrivera à ce niveau-là, ça sera vraiment un top défenseur. » Benoît Cheyrou – Source : Ligue 1 (16/04/22)