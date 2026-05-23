OM : Les coulisses de la rupture entre Longoria et Benatia révélées

La fin de saison agitée de l’Olympique de Marseille continue de dévoiler ses coulisses. Selon les informations de La Provence, la relation entre Pablo Longoria et Medhi Benatia se serait considérablement dégradée ces derniers mois, jusqu’au limogeage du président espagnol et à une véritable guerre froide en interne.

Alors que l’OM traverse une crise sportive, institutionnelle et financière majeure, les tensions au sommet du club auraient atteint un point de non-retour. Toujours selon La Provence, Medhi Benatia aurait progressivement gagné en influence auprès de Frank McCourt, notamment grâce à plusieurs ventes jugées réussies lors du mercato hivernal. Un élément qui aurait pesé lourd dans l’évolution du rapport de force à la Commanderie.

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Le quotidien régional révèle notamment que Pablo Longoria aurait appris son déclassement seulement quelques minutes avant la publication du communiqué officiel du clan McCourt. Une humiliation vécue très difficilement par l’ancien président olympien, qui aurait rapidement imaginé que Medhi Benatia avait joué un rôle central dans cette mise à l’écart.

Le contexte autour du Vélodrome aurait également accentué les fractures. Lors du déploiement des banderoles “McCourt/Longoria cassez-vous” dans le virage Depé, un proche aurait envoyé un message sans détour à Longoria : “Cette fois, je crois que tu es cuit.” Un épisode qui aurait profondément marqué le dirigeant espagnol.

Des divergences sur le sportif

En interne, les divergences entre les deux hommes concernaient principalement la gestion du sportif. La Provence explique que Medhi Benatia aurait très mal vécu les tentatives de retour de Pablo Longoria dans les affaires sportives du club. Un employé de l’OM décrit même une ambiance particulièrement pesante : “Longoria espionnait les entraînements ou envoyait des gens rôder autour du groupe pro.”

Malgré cette défiance grandissante, aucun véritable clash frontal n’aurait éclaté entre les deux dirigeants. La stratégie adoptée aurait plutôt été celle de l’évitement total. Toujours selon La Provence, les deux hommes “préféraient s’ignorer royalement” en fin d’année, preuve d’une rupture devenue irréversible.

Dans le même temps, Pablo Longoria se serait rapproché d’Alessandro Antonello. Une relation de confiance forte au point que l’Espagnol espérait voir l’Italien correctement traité après son propre départ.

Enfin, au-delà des désaccords stratégiques, Medhi Benatia aurait également reproché à Longoria un manque d’implication dans le fonctionnement quotidien du club. Une critique récurrente qui aurait définitivement éloigné les deux dirigeants.

Ces révélations viennent confirmer l’ampleur des tensions qui ont secoué l’OM ces derniers mois et expliquent en partie l’instabilité chronique vécue par le club phocéen cette saison.