OM : Les dates des matchs face au PSG ont été dévoilées !

C’est toujours un match spécial en Ligue 1 : le Classique entre l’OM et le PSG ! Cette saison, le premier et deuxième de notre championnat s’affronteront à l’automne et en plein hiver !

Le calendrier de Ligue 1 n’est pas sorti mais certains gros matchs commencent à sortir ! Le Parisien nous informe ce mercredi que les deux confrontations entre l’OM et le PSG auront lieu lors des 11e et 25e journées. Le match aller se disputera au Parc des Princes et aura lieu le 16 octobre 2022. Le match retour au Vélodrome sera en février, le 26 pour être plus précis !

Le calendrier complet toujours en attente

Pour le moment, pas communication du calendrier complet pour l’Olympique de Marseille ni pour les autres clubs. Le Parisien affirme seulement que le PSG terminera sa saison avec une confrontation face à Clermont à domicile.

