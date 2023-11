OM : Les déclarations fortes de Gattuso sur Aubameyang

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

En conférence de presse ce samedi après le match nul entre l’OM et le LOSC, Gennaro Gattuso a pris la défense de l’attaquant gabonais.

Ce samedi lors du nul entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Aubameyang a été ciblé par les supporters. Le Vélodrome a bien fait comprendre au Gabonais qu’il avait raté sa prestation avec des sifflés à sa sortie et une belle ovation pour son remplaçant, Vitinha.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a logiquement été questionné à ce sujet. Le coach italien ne comprend pas cet acharnement et parle même de « mode » en ciblant les personnes qui le critiquent. Pour l’entraîneur, il ne manque pas grand chose à PEA pour faire de belles prestations.

« Je suis satisfait de ce groupe, je ne l’échangerais contre presque aucun autre groupe en Ligue 1. Aubameyang ? Je l’ai déjà dit nous sommes des professionnels, bien payés, je respecte le public, ils payent leurs billets… Mais j’ai parlé à mon équipe, je leur ai dit que moi aussi, j’avais déjà été sifflé, a confié le coach en conférence de presse ce samedi soir. Pierre-Emerick (Aubameyang) a 34 ans, il a fait une carrière incroyable. Moi, mon rôle c’est de le défendre et de défendre tous mes joueurs jusqu’à la mort. Quelles difficultés pour Aubameyang ? Ce qui lui manque c’est de marquer des buts ! C’est tout ! J’ai l’impression que c’est une mode de parler en ce moment d’Aubamayang. Il a raté 2, 3 passes en 1ère MT mais je ne vois pas un joueur mort, désinvolte. C’est juste parce qu’il s’appelle Aubameyang, que l’on attend qu’il marque deux buts à chaque match. Je me jetterais dans les flammes pour défendre Aubameyang et tous mes joueurs. »