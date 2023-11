OM – LOSC (0-0) : Marseille n’y arrive pas !

L’Olympique de Marseille s’offre deux situations dès le début du match, Lodi rate sa frappe et Aubameyang ne cadre pas. Aubameyang fait une belle talonnade, Sarr n’ajuste pas sa passe cela aurait du être une énorme occasion. Dans la foulée, Rongier écrase trop sa frappe (8′). L’OM n’a pas été précis dans ces occasions et c’est le LOSC qui reprend le ballon après 10 minutes de jeu… Suite à une relance plein axe de Lopez pour Rongier, Ce dernier rate son contrôle et perd le ballon, Yazici prend sa chance de loin, Lopez est lobé mais le ballon tape la barre (15′). Le rythme a baissé, il ne se passe plus grand chose. Lodi rate passe sur passe… Clauss est trouvé dans la profondeur, son centre est parfait pour Harit, qui rate son plat du pied… énorme occasion juste avant la mi-temps (45′).

L’OM commence fort avec une frappe de Veretout pas assez appuyée (46′). Le LOSC répond par un bon centre de Zhegrova, deux lillois sont seuls au second poteau, mais ils sont trop courts (48′). Le match reste vraiment moyen techniquement et le rythme est très moyen. Gigot se blesse, Meité le remplace, tout comme Ndiaye qui rentre à la place de fantomas Veretout (68′). Kondogbia fait un petit numéro, il centre pour Lodi au second poteau, qui une nouvelle fois rate son centre (75′). Vitinha et Correa remplacent Aubameyang et Sarr (76′). Enorme frappe lointaine de Gomez, Lopez est à la parage (80′). Harit tape un corner et trouve la tête de Kondogbia, sa tête ne trompe pas Chevalier (88′). Cela se termine sur un triste 0-0…