OM : “Les défenseurs marseillais n’ont pas cette qualité…”

Autrefois solide et impériale à l’extérieur en première partie de saison, l’OM n’y arrive plus en dehors de ses bases. Avec 4 revers de suite et 12 buts encaissés depuis 4 matchs loin du Vélodrome, l’OM est devenu la pire équipe du championnat à l’extérieur. Pour l’ancien phocéen, Bixente Lizarazu, le secteur défensif phocéen n’est pas le plus compatible avec les principes de Roberto De Zerbi…

Meilleure équipe d’Europe à l’extérieur en première partie de saison à pire formation du championnat en dehors de ses bases depuis janvier, la chute est décidemment brutale pour De Zerbi et ses hommes qui n’y arrive plus depuis 2 mois. Le champion du monde 1998, Bixente Lizarazu pointe du doigt les éléments défensifs de l’effectif marseillais.

“Ils ne sont pas adaptés au style de De Zerbi !”

A l’occasion de l’émission Téléfoot, diffusé ce dimanche, la légende du Bayern Munich a évoqué les grosses carences défensives de l’OM en ciblant le secteur défensif mis à disposition de l’entraineur lombard :

“Je pense qu’ils ont un très gros problème défensif depuis le début de la saison et notamment par rapport à la volonté de jouer de De Zerbi, c’est-à-dire par exemple le fait de vouloir relancer proprement depuis la défense, je pense que les défenseurs marseillais n’ont pas cette qualité de relance. Ils n’ont pas finalement ce profil qui va bien au jeu de De Zerbi, ça c’est une première problématique et puis la 2e c’est la qualité défensive pure, sur les buts qui prennent contre Monaco ils sont en supériorité numérique 2 fois et pourtant ils prennent ces buts donc je pense que pour la saison prochaine il va falloir qu’ils revoient totalement le système défensif.”

L’analyse de @BixeLizarazu sur les difficultés de l’OM, notamment dans le secteur défensif. pic.twitter.com/fwE7F4BXjf — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 13, 2025

a lire aussi : OM : “Aujourd’hui, on prend un coup…”