OM : les différents scénarios pour une qualification européenne avant le choc contre Rennes

L’Olympique de Marseille joue sa saison ce dimanche soir au Vélodrome face au Stade Rennais. Avant cette dernière journée de Ligue 1, les Olympiens occupent actuellement la 6e place et restent sous pression dans la course à l’Europe.

Plusieurs scénarios sont possibles pour l’OM afin d’accrocher une qualification continentale.

Le plus simple reste évidemment une victoire contre Rennes. En cas de succès face aux Bretons, Marseille dépasserait directement son adversaire du soir au classement grâce à une meilleure différence de buts et validerait une qualification en Europa League.

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L’OM peut également terminer en Ligue Europa sans gagner. En cas de match nul, ou de défaite contre Rennes, il faudra que Monaco ne gagne pas à Strasbourg. et que Lens remporte la coupe de France contre Nice

Enfin, un dernier scénario pourrait offrir une porte de sortie européenne aux Olympiens. Si l’OM termine 6e et que Lens ne remporte pas la Coupe de France, ou 7e et Lens remporte la Coupe de France, Marseille serait qualifié pour les barrages de Ligue Europa Conférence.

Dans un Vélodrome annoncé bouillant pour cette finale de saison, les Marseillais savent donc qu’ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur pour sauver une saison extrêmement mouvementée.