OM : Les doutes de Walid Acherchour sur ce gros transfert estival !

Invité à analyser la prestation d’Igor Paixao après le dernier match de l’OM, Walid Acherchour a livré un avis sans détour sur RMC. Le journaliste, habitué à décrypter les performances individuelles avec précision, a estimé que l’ailier brésilien n’avait pas livré sa meilleure copie. Selon lui, malgré l’énergie dépensée et un engagement constant, l’international brésilien a encore montré des limites dans l’utilisation du ballon.

Acherchour a d’abord souligné ce qu’il considère comme un manque de clairvoyance dans le jeu du joueur marseillais : « Paixao a une ou deux situations où il réveille un peu le stade, mais il ne sait pas trop ce qu’il fait. Il a un état d’esprit remarquable, il bosse pour l’équipe, c’est une réalité, il aide beaucoup Emerson. Maintenant, les mecs qui défendent pour 30 millions d’euros, je peux aller en chercher 10 000 en Île-de-France. »

Un constat qui met en lumière l’écart entre l’investissement du joueur et son rendement technique sur certaines séquences offensives.

Le consultant de RMC ne remet pas en question l’implication du Brésilien, mais il regrette la pauvreté de certaines prises de décision, notamment dans les zones clés. Pour lui, l’ailier marseillais peine encore à assumer un rôle créatif essentiel au système mis en place par Roberto De Zerbi, pourtant censé s’appuyer sur des joueurs capables de faire des différences balle au pied.

Paixao, un rapport au ballon jugé insuffisant pour le très haut niveau

Dans la suite de son analyse, Walid Acherchour a insisté sur ce qu’il considère comme la principale faiblesse d’Igor Paixao : son rapport au ballon. Il a de nouveau défendu un avis tranchant, tout en rappelant qu’il n’a aucune animosité envers le joueur : « Je n’ai pas de méchanceté envers Paixao, j’ai beaucoup de sympathie pour lui mais le rapport au ballon de ce joueur techniquement, ça pique les yeux. Je suis obligé de dire ce que je ressens avec sincérité. Je ne sais pas s’il sait ce qu’il fait avec le ballon. Il y a beaucoup d’improvisation. »

Ces déclarations illustrent la frustration créée par un joueur capable d’apporter de la percussion, mais dont les choix et l’exécution technique demeurent trop irréguliers pour un club comme l’Olympique de Marseille. Dans un effectif ambitieux et structuré autour d’exigences fortes, ces approximations peuvent peser lourd, surtout dans un contexte où chaque action offensive doit être maîtrisée pour optimiser la production collective.

Le Brésilien, apprécié pour son envie et son travail défensif, devra donc rapidement progresser dans ce domaine pour répondre aux attentes. L’enjeu est majeur pour un OM qui cherche davantage de constance dans son animation offensive et attend de ses ailiers qu’ils soient capables de peser sur les rencontres avec davantage de lucidité.