OM : Les éloges de Fabrizio Romano !

Après la qualification en Ligue des Champions pour l’OM, c’est le célèbre journaliste Fabrizio Romano qui a salué le travail de Benatia, Longoria et De Zerbi ! Une reconnaissance pour les trois hommes forts de l’homme cette saison.

Après avoir assuré le boulot en se qualifiant directement en Ligue des Champions, l’OM va désormais se concentrer sur son avenir et préparer la saison qui arrive. Une qualification directe qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du monde entier, au point de susciter la réaction de plusieurs acteurs majeurs de la planète football. Et récemment, c’est le journaliste aux nombreuses exclusivités, Fabrizio Romano, qui a salué le travail de la direction !

Dans un tweet posté sur son compte X aux 23,9 millions d’abonnés, le journaliste italien a parlé de la situation récente de l’OM, soulignant que l’OM « planifie le mercato estival après son retour en Ligue des champions sous Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ». Une information qui ne surprend personne alors que l’on sait que le club avance déjà sur plusieurs dossiers !

A lire aussi : OM : Les messages forts de Longoria !

🔵⚪️🇪🇺 Olympique Marseille are planning for summer window after return to Champions League under Pablo Longoria, Mehdi Benatia and Roberto De Zerbi.

Huge achievement for the club after massive job by Longoria coordinating, Benatia as director with important signings and De Zerbi… pic.twitter.com/xfZj518PMV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025