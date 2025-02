OM : Les explications de De Zerbi pour Harit !

Avant la reception de l’ASSE ce samedi, le coach Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Le technicien italien a été interrogé sur l’absence d’Amine Harit.

Roberto De Zerbi a évoqué l’absence d’Amine Harit lors du dernier match malgré son retour de blessure. « Harit est un joueur important, comme Kondogbia. Il a été absent presque quatre mois. Ce n’est pas de sa faute, ce n’est pas de la mienne non plus. Durant ce laps de temps, on a trouvé des équilibres importants. Il faut donc plus de temps pour qu’il puisse jouer. Mais c’est un joueur important. Avant de parler des individualités, il faut parler du collectif. On a des objectifs importants. Tout le monde doit accepter les choix. C’est le terrain qui décide, personne ne joue par défaut. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de problèmes dans le groupe. Je préfère avoir beaucoup de concurrence qu’avoir moins de possibilités de choix. »

Il faut donc plus de temps pour qu’Harit puisse jouer