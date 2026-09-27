OM : les gros matchs font du bruit, mais la saison se jouera ailleurs !

Les confrontations face au PSG, Monaco ou les grandes soirées européennes concentrent toujours l’attention autour de l’OM. Pourtant, une qualification européenne ne se construit pas uniquement dans les affiches prestigieuses. Pour remonter au classement, Marseille devra surtout retrouver de la régularité face aux adversaires théoriquement plus accessibles.

Le classement ne tient pas compte du prestige de l’adversaire

La défaite contre le PSG a confirmé les difficultés de l’OM, installé dans la partie basse du classement après quatre revers lors des cinq premières journées. La prestation marseillaise a été plus encourageante que lors des matches précédents, mais le Classique s’est encore terminé sans aucun point pour les Olympiens.

Dans une saison, perdre face à Paris ou Monaco peut arriver. Le problème devient beaucoup plus important lorsque ces défaites s’accompagnent de points abandonnés contre le Paris FC ou Rennes.

Pour atteindre l’Europe, l’OM n’a pas nécessairement besoin de réaliser plusieurs exploits contre les meilleures équipes du championnat. Il doit surtout prendre régulièrement des points face aux formations qu’il est censé dominer.

Une victoire contre une équipe de deuxième partie de tableau rapporte autant qu’un succès dans un grand rendez-vous. C’est moins spectaculaire, mais beaucoup plus déterminant sur l’ensemble d’une saison.

Troyes, Angers, Le Havre : la véritable séquence à ne pas manquer

Marseille reprendra la compétition le 11 octobre avec un déplacement à Troyes. Après la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, les Olympiens se déplaceront à Angers avant d’accueillir Le Havre, puis Toulouse quelques jours plus tard.

Sur le papier, cette série paraît plus abordable que les rencontres disputées avant la trêve. Elle doit permettre à l’OM de se relancer, à condition de ne pas considérer ces adversaires comme de simples étapes avant les prochaines affiches européennes.

Le calendrier sera également très dense. Huit matches attendent les Marseillais en seulement 28 jours après la trêve, ce qui obligera Bruno Genesio à faire tourner un effectif déjà limité.

Dans ce contexte, la capacité à battre Troyes, Angers ou Le Havre peut transformer la saison. Une série positive permettrait de remonter rapidement au classement, de retrouver de la confiance et d’aborder les rencontres européennes avec moins de pression.

À l’inverse, de nouveaux points abandonnés placeraient l’OM dans une situation beaucoup plus inquiétante.

Apprendre à gagner les matches ordinaires

Ces rencontres demanderont parfois d’autres qualités que celles nécessaires contre le PSG. Marseille devra probablement faire le jeu, affronter des blocs plus bas et trouver des solutions sans disposer de grands espaces.

L’OM devra également apprendre à maîtriser ses temps faibles, conserver un avantage et accepter, si nécessaire, de gagner sans séduire. Toutes les victoires ne seront pas spectaculaires. Certaines devront être obtenues grâce à la patience, aux coups de pied arrêtés ou à une meilleure gestion de la fin de match.

La longue coupure internationale doit justement permettre à Genesio de retravailler les automatismes et de récupérer plusieurs joueurs blessés. À la reprise, son équipe n’aura plus beaucoup d’excuses.

Les grandes affiches permettent de mesurer le plafond d’une équipe. Les matches ordinaires révèlent sa fiabilité.

Si l’OM veut encore viser l’Europe, sa saison ne se jouera pas seulement face au PSG, à Monaco ou au Bayer Leverkusen. Elle se décidera surtout à Troyes, Angers et dans tous ces rendez-vous où Marseille devra enfin assumer son statut.