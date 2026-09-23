OM : pourquoi cette longue trêve peut faire les affaires de Genesio !

Plongé dans une crise de résultats après cinq défaites consécutives, l’OM ne rejouera pas avant le 11 octobre à Troyes. Une coupure inhabituellement longue qui arrive peut-être au meilleur moment pour Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais va pouvoir travailler collectivement, récupérer plusieurs blessés et préparer une reprise plus abordable sur le papier.

Un groupe professionnel loin d’être totalement dispersé

L’OM a annoncé que 23 joueurs étaient concernés par cette trêve internationale. Un chiffre impressionnant qui mérite cependant d’être nuancé : la grande majorité des joueurs convoqués appartient aux équipes de jeunes et au centre de formation.

Chez les professionnels, les principaux absents seront Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli. Genesio conservera donc une partie importante de son effectif à Marseille.

Après un été perturbé par les départs et un début de saison enchaîné à grande vitesse, cette période va ressembler à un mini-stage en cours de saison. L’entraîneur pourra reprendre certains principes collectifs, travailler les automatismes défensifs et tester différentes associations sans la pression immédiate d’un match.

Cette coupure doit également permettre au staff de remettre davantage d’intensité dans les séances, alors que l’OM a affiché d’importantes limites physiques et collectives depuis plusieurs semaines.

Du temps pour vider une infirmerie déjà bien remplie

Le deuxième avantage concerne l’infirmerie. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont manqué plusieurs rencontres, tandis qu’Amine Harit a été touché musculairement contre le PSG. Le Marocain doit encore passer des examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure.

Igor Paixão a, de son côté, rapidement rassuré après sa sortie lors du Classique. Le Brésilien a indiqué qu’il n’était pas blessé et devrait pouvoir profiter de la trêve pour retrouver toutes ses sensations.

Genesio peut donc espérer récupérer plusieurs solutions avant la reprise. Dans un effectif limité quantitativement, le retour d’un ou deux joueurs peut considérablement changer la concurrence et les possibilités de rotation.

Cette période permettra également de soulager les éléments les plus sollicités depuis le début de la saison et de remettre progressivement à niveau certains joueurs qui ont manqué une partie de la préparation.

Un calendrier plus favorable pour se relancer

L’OM reprendra le championnat avec un déplacement à Troyes, avant de recevoir l’Olympiakos en Ligue Europa. Deux rendez-vous à prendre très au sérieux, mais qui apparaissent plus accessibles sur le papier que les récentes confrontations face au PSG, à Rennes ou au Besiktas.

Cette séquence peut permettre aux Marseillais de retrouver de la confiance et, surtout, de renouer rapidement avec la victoire. Genesio disposera de près de trois semaines pour préparer le déplacement à Troyes, avec l’obligation de présenter une équipe plus solide et mieux organisée.

Cette longue trêve ne réglera évidemment pas toutes les limites de l’effectif. Elle offre néanmoins à l’entraîneur marseillais ce qui lui manquait depuis le début de la saison : du temps pour travailler.

Dans la situation actuelle, c’est peut-être la meilleure nouvelle que pouvait recevoir l’OM.