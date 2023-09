Ex OM : Ça ne commence pas bien pour Alexis Sanchez !

L’Olympique de Marseille était proche de récupérer Alexis Sanchez mais le Chilien a finalement filé à l’Inter Milan où il n’a pas encore joué un match. Une nouvelle a tendu les relations entre le joueur et son club.

Alexis Sanchez voulait revenir à l’OM, c’est en tout cas ce qu’il a affirmé dans un post publié sur son compte Instagram juste après sa signature à l’Inter Milan. « Pour Marseille et son équipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club de son équipe médicale du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement hahahahaha, a plaisanté l’international chilien avant de poursuivre ses remerciement aux supporters. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellent moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte. Un grand Merci à Marseille »

L’état de santé de Sanchez inquiète l’Inter

Si ces mots n’ont pas forcément heurté les dirigeants milanais qui auraient pu avoir l’impression d’être un second choix, ce sont plutôt les actes qui ont tendu les relations. En effet, dès son retour, le physique du joueur chilien n’a pas été jugé suffisamment apte pour évoluer sur les pelouses de Serie A. Dans l’attente qu’il se remette, la direction italienne a voulu profiter de la trêve internationale.

Cependant, d’après les informations du média El Mercurio, Alexis Sanchez a privilégié la sélection en la rejoignant alors que les Interistes voulaient qu’il reste en Italie afin de s’entraîner et passer des examens physiques comme l’explique la Gazzetta Dello Sport. De son côté, le Corriere Dello Sport explique qu’il existe une chance pour qu’il soit sur le banc face à l’AC Milan le 16 septembre et non pas titulaire;