OM : Les images de l’énorme frappe de Greenwood !

Lors de la séance d’entraînement de l’OM, une séquence a retenu l’attention des supporters. Dans une vidéo diffusée par le club, Mason Greenwood a décoché une frappe puissante en pleine lucarne. Arrivé l’été dernier, l’attaquant anglais confirme à travers ces gestes sa qualité technique et sa capacité à faire la différence. Cette séquence illustre sa capacité à frapper des deux pieds et avec une sacrée puissance !

