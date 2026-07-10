OM : les images de l’entraînement made in Genesio !

Bruno Genesio a dirigé sa première semaine d’entraînements avec l’OM ce lundi 6 juillet au centre Robert Louis-Dreyfus. Officialisé le 1er juillet pour deux saisons, le technicien de 59 ans succède à Habib Beye, parti après seulement quatre mois sur le banc marseillais. Au programme de cette reprise : tests physiques et travail cardio pour un effectif que Genesio va devoir largement reconstruire, sous la houlette du nouveau directoire marseillais mené par Grégory Lorenzi (directeur sportif) et Stéphane Richard (président du directoire).

Au coeur d’une séance d’entraînement avec 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙨𝙞𝙤 🏃📹 pic.twitter.com/IcO5xoHJ7C — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 10, 2026