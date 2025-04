OM : Les images de l’entraînement spécifique de JPP avec cet attaquant !

Faris Moumbagna commence à voir le bout du tunnel. Gravement blessé au genou dès la première journée de Ligue 1 face à Brest, le 17 août dernier, l’attaquant camerounais de l’OM n’a depuis pas disputé la moindre minute officielle cette saison. Cependant, depuis plusieurs semaines, il a repris l’entraînement avec ballon, s’exerçant notamment sous les conseils avisés d’une légende du club…

Cette légende du club n’est autre que le Ballon d’or 1991, Jean-Pierre-Papin, qui, dans une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux, semble animer un atelier spécifique buteur pour l’international camerounais.

Un retour espéré fin avril

Arrivé en janvier 2024 à l’OM, le natif de Yaoundé s’était illustré lors de la deuxième partie de saison, inscrivant 4 buts en 20 apparitions avec notamment ce coup de tête salvateur en quart de finale retour de Ligue Europa face au SL Benfica. Un but qui avait permis aux Olympiens d’arracher les prolongations avant de se qualifier à l’issue d’une folle séance de tirs au but. Comme l’a indiqué RMC, le retour sur les terrains du Lion indomptable devrait désormais intervenir très prochainement, et les chances de le voir grappiller du temps de jeu avant la fin de la saison sont bien réelles.

🎥 Faris Moumbagna chaque jour plus proche d’un retour sur les terrains avec l’OM. 💪🏽🇨🇲 pic.twitter.com/eG6q311i3E — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 5, 2025

Alors que l’OM traverse une période compliquée entre résultats en berne et tensions internes, le retour, même progressif, de Faris Moumbagna pourrait offrir une option supplémentaire à Roberto De Zerbi dans le sprint final de la saison. Encore loin de son meilleur niveau, l’attaquant camerounais devra toutefois retrouver toutes ses capacités physiques.

