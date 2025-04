OM : “Qu’ils aillent pleurnicher ailleurs !”

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Moins performants ces dernières semaines, les Phocéens restent sur quatre défaites en cinq matchs de championnat, laissant filer la deuxième place au profit de l’AS Monaco. Une spirale sportive négative qui aurait fait naître quelques tensions en interne. L’Équipe nous apprenait ce jeudi que Roberto De Zerbi aurait même eu la volonté de zapper un entraînement en début de semaine, visiblement agacé par l’attitude de certains joueurs. Une situation qui soulève quelques interrogations sur l’ambiance au sein du vestiaire marseillais. Pour l’ancien joueur, Ludovik Obraniak, certains joueurs n’auraient pas bien compris le club dans lequel ils évoluent…

Sous fond de tension entre joueurs et entraîneurs, la semaine a dû être agitée du côté de la Commanderie. Une situation tendue sur laquelle l’ancien Lillois, Ludovik Obraniak a tenu à donner son avis sur les réseaux sociaux.

“Les joueurs qui n’ont pas compris cela n’ont rien à faire là…”

Sur X, Ludovic Obraniak a donc réagi, sans mâcher ses mots, aux rumeurs de tensions internes entre Roberto De Zerbi et certains joueurs marseillais :

“Marseille est et restera un club où la passion, les émotions et le caractère débordent par moments. J’aime l’idée que les coachs soient en adéquation avec cette identité ! ! Bielsa, Sampaoli, Tudor et, du coup, De Zerbi ont effectivement le sang chaud, mais c’est l’OM après tout. Les joueurs qui n’ont pas compris cela n’ont à rien à faire là, qu’ils aillent pleurnicher ailleurs, enfin, si ce que l’on entend est correct.”

