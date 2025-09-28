OM : les images du recadrage de Leonardo Balerdi par l’arbitre !

L’Olympique de Marseille s’est imposé vendredi soir sur la pelouse de la Meinau face au RC Strasbourg (1-2), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Mais au-delà du succès phocéen, ce sont les images diffusées ce dimanche dans l’émission Téléfoot qui attirent l’attention. La rencontre, arbitrée par Jérémie Pignard, était en effet équipée d’un micro et d’une caméra pour plonger les téléspectateurs au cœur du match.

Des échanges tendus mais respectueux entre Balerdi et Pignard

Le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, a eu plusieurs discussions avec l’arbitre central, notamment lors de phases de tension. Les micros ont ainsi capté une séquence marquante où Jérémie Pignard a recadré le défenseur argentin. « Votre rôle de capitaine, ce n’est pas ça. Je ne veux pas vous voir à chaque action. Vous jouez et moi j’arbitre », a-t-il lancé à Balerdi, rappelant l’importance de la distinction des rôles sur le terrain.

Ces échanges illustrent la volonté des arbitres de maintenir un climat serein tout en affirmant leur autorité. Malgré la pression de la rencontre et l’intensité du duel, les dialogues se sont déroulés dans le respect, comme l’a souligné Pignard lui-même à l’issue de la rencontre.

Le directeur de jeu est également revenu sur une autre séquence discutée dans le temps additionnel. Le coach strasbourgeois Liam Rosenior a vivement protesté après un duel entre Nayef Aguerd et Emanuel Emegha, estimant que le défenseur marseillais aurait dû écoper d’un second carton jaune.



Face aux caméras, l’arbitre a expliqué sa décision : « On revient à la première faute et la première faute est celle d’Emegha. Il y a une petite marque sur le visage (d’Aguerd). Mais je n’ai rien vu de volontaire donc je ne vais pas mettre de jaune. On doit être ferme parfois, c’est notre mission, mais les joueurs étaient respectueux ».

Cette immersion inédite confirme l’intérêt grandissant des instances du football français à rapprocher les supporters du rôle complexe d’arbitre, tout en apportant davantage de transparence aux décisions prises en plein match.

