OM : Les incroyables anecdotes de Fletcher sur Mandanda !

L’ancien attaquant éphémère de l’OM, Steven Fletcher, passé au club lors de la saison 2015-2016, s’est récemment exprimé dans The Fozcast Podcast. L’Écossais y a livré un témoignage étonnant et particulièrement élogieux sur Steve Mandanda, figure emblématique de l’Olympique de Marseille. Sans détour, Fletcher a raconté le quotidien du gardien au centre d’entraînement, mettant en avant son talent unique et l’immense respect qu’il inspirait dans le vestiaire.

Interrogé sur ses souvenirs marseillais, Steven Fletcher a expliqué que Mandanda avait une manière bien à lui d’aborder les séances : « Ce mec il participait aux matchs 5v5 le vendredi à l’entraînement, avec les joueurs de champ. Et il gagnait à chaque fois, il était si fort ! » Un passage qui illustre non seulement la qualité technique du gardien, mais aussi son aisance au pied, souvent remarquée au fil de sa carrière.

Steve Mandanda ne s’entraînait pas beaucoup, il ne voulait que jouer les matchs. Le club le laissait faire

Fletcher poursuit en décrivant un Mandanda imposant et respecté : « Il était imposant, vraiment incroyable. Il ne s’entraînait pas beaucoup, il ne voulait que jouer les matchs. Le club le laissait faire. » Des propos qui suggèrent un statut particulier pour le portier, acquis grâce à ses performances et son importance dans l’équipe.

L’Écossais évoque aussi l’avant-match, où le gardien participait aux jeux de possession avec les joueurs de champ : « Même lors de l’échauffement d’avant match, Steve faisait les petits jeux de possession avec le reste de l’équipe. Il faisait tout l’échauffement avec nous. »

Interrogé sur les raisons de ces habitudes atypiques, Fletcher reconnaît lui-même ne pas avoir de réponse précise : « Pourquoi ? Je ne sais pas… Il était tellement bon à son poste qu’il n’avait pas besoin de s’entraîner. »

Enfin, l’attaquant raconte combien Mandanda était respecté dans le vestiaire olympien : « Il avait le respect de tout le monde. Il gérait le club, il était là si quelqu’un avait besoin de quelque chose. »

Ces confidences de Steven Fletcher rappellent l’empreinte laissée par Steve Mandanda à l’OM : celle d’un gardien d’exception, leader naturel et véritable pilier du club durant plus d’une décennie.