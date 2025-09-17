OM : Les limites de Kondogbia…

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre disputée à Madrid.
L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.
Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.
Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.
La note de Geoffrey Kondogbia – 4/10
Son appréciation
Titulaire dans l’entrejeu après sa belle prestation face à Lorient, il a cette fois souffert de l’intensité madrilène. Totalement dépassé en première période, il a concédé un penalty évitable sur Rodrygo (27e), synonyme d’égalisation pour le Real. Mis en difficulté par Mastantuono et imprécis techniquement, il a aussi perdu deux ballons dangereux (41e, 45+3). Au retour des vestiaires, le Centrafricain a toutefois haussé le ton, retrouvant de l’impact et de la justesse dans ses interventions. Mais l’erreur initiale pèse lourd dans la balance. Remplacé par Vermeeren à la 67e minute.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|4.5/10
|
Son penalty concédé (27e), cinq minutes après l’ouverture du score et sur une faute largement évitable, coûte cher. Il illustre surtout sa difficulté face à une telle intensité. Mais il sort une très bonne seconde période, avant d’être remplacé par VERMEEREN (67e).
|Note de La Provence
|4/10
|
Entre Lorient et Madrid, un grand écart sur lequel le natif de Namur s’est déchiré. Noyé par le rythme et l’intensité, il a d’abord concédé un peno (27), avant d’être mystifié par Mastantuono (30). Il perd aussi deux ballons chauds (41, 45+3). Du mieux en deuxième période avant d’être remplacé.
|Note de Maxifoot
|3.5/10
|Maintenu dans le onze de départ après sa belle copie contre Lorient (4-0) vendredi en Ligue 1, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas confirmé. Totalement dépassé dans les premières minutes, l’international centrafricain a été incapable de gagner des duels et s’est surtout signalé par une grande imprécision technique en première période. Pour ne rien arranger, il a concédé le penalty sur Rodrygo pour l’égalisation de Mbappé. Par contre, l’Olympien a eu le mérite de se reprendre lors du second acte.
|Note de FootMercato
|5/10
|Avec son expérience, il n’a pas le droit de commettre une telle faute dans la surface sur Rodrygo. Cela a gâché une bonne prestation jusque-là, puisque le milieu mettait l’impact nécessaire dans les duels pour faire mal à l’adversaire. Remplacé par Vermeeren (66e), dans le ton dans les duels mais parfois un peu trop facile avec le ballon.