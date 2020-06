OM : Les maillots domicile 2021 et extérieur officialisés !

Ce samedi matin, l’Olympique de Marseille a officialisé la sortie de ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021.

C’est désormais officiel ! Après des semaines de leaks sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille publie officiellement des photos des maillots pour la saison 2020/2021.

⚔️ INSPIRÉS 𝗣𝗔𝗥 𝗡𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘, PENSÉS 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗔𝗧 ⚔️ Les maillots 𝗵𝗼𝗺𝗲 et 𝗮𝘄𝗮𝘆 inspirés des caractéristiques de la ville @marseille sont disponibles dès maintenant. #LecOMbatContinue@pumafootball ⎢#DroitAuBut — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 13, 2020

Mandanda, Payet, Rongier, Thauvin ont posé pour présenter les tuniques que les Marseillais porteront la saison prochaine. Il est d’ailleurs possible de les commander sur le site officiel du club pour 90 euros. Le prix est de 70 euros pour les versions junior.

A LIRE AUSSI : OM: Une partie des maillots et vestes d’entraînement 2020 dévoilée ?

LE THIRD, PAS ENCORE OFFICIEL

Pour le moment, le club n’a divulgué que les kits home et away, donc pas le troisième qui devrait plus servir aux coupes. Cependant, il y a de grandes chances que le third ressemble à cette photo ci-dessous, paru en avril dernier.