Cette fois les maillots OM saison 2023/2024 sont clairement visibles et en plus portés par des joueurs. Les maillots domicile et extérieur viennent d’être présentés par l’OM.

Le club a publié des photos avec le commentaire suivant : « Inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la 𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙝𝙤𝙘𝙚́𝙚𝙣𝙣𝙚, les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille sont ancrés dans l’histoire de Marseille. »

𝘿𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙞𝙗𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙚̀𝙨 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 sur https://t.co/voEaaaEH8y, https://t.co/evTpiDTGXJ, dans toutes les boutiques du club et chez les revendeurs. 🛒🎽 pic.twitter.com/oPN8nFMEwj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023

Puma vient de dévoiler les premières images des maillots de l’OM pour la saison prochaine. La direction artistique reste la même que pour l’annonce du transfert de Geoffrey Kondogba, des références à Massalia et aux origines phocéennes de la ville de Marseille. Selon nos informations, le nouveau maillot sera mis en vente dès ce mercredi, il sera présenté porté mardi en fin d’après-midi.

Une idée originale pour les dévoiler ?

En plus du traditionnel post sur les réseaux sociaux, Puma a aussi tenté quelque chose d’autre pour dévoiler ces nouveaux maillots. L’équipementier olympien a convié des jeunes du FC La Castellane a jouer sur un terrain recouvert d’une peinture effritable. Comme message sur le sol, il était écrit : « L’histoire s’écrit sous vos pieds ». Une métaphore, finalement bien réelle, car en jouant sur le terrain, les enfants ont dévoilé la vraie nature de la fresque géante dissimulée sous leurs pieds.

C’est la première fois en France qu’un club utilise cette méthode pour dévoiler ses nouveaux maillots.