OM : Les Marseillais font peur à ce joueur du PSG !

Les Lyonnais ont réussi leur coup ce dimanche soir au Parc des Princes en prenant les 3 points. Un résultat qui inquiète forcément Danilo Pereira. Le Portugais n’est pas rassuré de voir les Lensois et les Marseillais si proches !

Ce dimanche soir, le PSG recevait Lyon pour clôturer la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont inclinés 1-0 à cause d’un but de Bradley Barcola malgré un penalty raté d’Alexandre Lacazette. Les joueurs du PSG n’ont pas vraiment dominé cette rencontre et cela crée forcément des inquiétudes au sein du club.

Après cette défaite au Parc des Princes devant leur public, les Parisiens avaient grise mine… A l’image de Danilo Pereira qui était au micro de Prime Vidéo. Le milieu de terrain portugais n’est forcément pas rassuré de voir le RC Lens et l’Olympique de Marseille si proches du leader au classement.

« On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c’est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu’à six points, le titre n’est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit mais beaucoup de choses aussi. Ce n’est pas à moi de le dire… » Danilo Pereira – Source Prime Vidéo (02/04/23)

Une belle ambiance au Vélodrome ce n’est pas un titre

Une nouveau sacre du club de la capitale en championnat signifierait une nouvelle saison blanche pour l’OM qui n’a plus remporté le moindre trophée depuis la victoire en coupe de la Ligue en 2012. Sourigna Manomay explique dans Débat Foot Marseille que les supporters ne se souviennent plus des titres mais des ambiances marquantes. Il déplore un manque d’ambitions chez les supporters, les joueurs et la direction.

« Pour certains supporters, leurs plus beaux souvenirs avec l’OM, c’est le match contre Leipzig. Pour les anciennes générations, on va se rappeler d’une victoire en Coupe, d’un titre de champion de France. Les gens aujourd’hui retiennent les bons matchs et les belles ambiances. Ce n’est pas un titre. Je trouve ça choquant. On est dans une spirale où on se contente de très beaux matchs mais rien de plus. Les gens vont se rappeler de la victoire cette année contre le PSG en coupe de France mais au final la coupe, tu ne la gagne pas. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)