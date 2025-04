OM : les mots forts des leaders dans le vestiaire !

Dans une période compliquée en Ligue 1, l’Olympique de Marseille devait impérativement réagir après la lourde défaite subie sur la pelouse de Monaco. Opposés au Montpellier HSC, lanterne rouge du championnat, les Marseillais se sont imposés largement (5-1) au Stade Vélodrome. Avant ce succès, plusieurs voix importantes du vestiaire ont pris la parole pour remobiliser le groupe.

Quelques instants avant le coup d’envoi, trois figures marquantes de l’effectif ont cherché à insuffler un esprit de révolte dans le vestiaire marseillais. Leonardo Balerdi, malgré sa blessure, était présent pour soutenir ses coéquipiers. « On est arrivé ici pour nous les gars ! Il faut continuer à faire les choses qu’on a faites ! » a-t-il lancé devant l’ensemble du groupe.

Quand Leo Balerdi, Adrien Rabiot et Neal Maupay galvanisent leurs coéquipiers avant la victoire contre le MHSC. 💪🗣️ Les leaders du vestiaire. [@OM_Officiel] pic.twitter.com/hpSEOvAbHM — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 22, 2025



Adrien Rabiot, pilier du milieu de terrain et joueur influent cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, a lui aussi pris la parole avec détermination : « On va rien vous donner les gars, c’est nous qui devons aller chercher ! » Un message qu’il a concrétisé sur le terrain en inscrivant le cinquième but à la 90e minute.

C’est important de réagir quand tout va mal !

Enfin, Neal Maupay, peu utilisé ces dernières semaines mais toujours très impliqué dans la vie du groupe, a ajouté : « Les gars, ce soir on est deuxième ! C’est important de réagir quand tout va mal ! » Un appel à la réaction qui semble avoir été entendu.

Une réponse collective sur le terrain

Grâce à cette victoire nette contre Montpellier, l’OM a retrouvé de la confiance et un classement plus conforme à ses ambitions. L’impact psychologique des leaders dans le vestiaire apparaît comme un élément clé dans cette performance. Même éloignés des terrains, des joueurs comme Balerdi continuent à jouer un rôle important dans la dynamique du groupe.

Avec ce succès, les Marseillais espèrent relancer une série positive à l’approche du sprint final du championnat.