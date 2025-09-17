OM : Les notes de Balerdi, retour encourageant !

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi lors de cette rencontre disputée à Madrid.

L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.

Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.

Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.

La note de Leonardo Balerdi – 5.5/10

Son appréciation

Capitaine de retour dans le onze de départ, il avait une mission herculéenne : contenir Mbappé. Mal à l’aise en première période, parfois fébrile dans ses relances et en retard dans ses interventions, il a semblé jouer sur un fil. Mais après la pause, l’Argentin a montré un visage bien plus solide, remportant plusieurs duels cruciaux, notamment face à Mbappé (54e) et Carreras (62e). Encore brouillon dans l’utilisation du ballon, il s’est rattrapé par son engagement défensif. Pas parfait, mais une prestation plus encourageante que ses dernières sorties, qui pourrait enfin lancer sa saison.

Les notes des médias