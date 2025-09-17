OM : Les notes de Rulli, l’homme du match !

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Madrid.
L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.
Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.
Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.
La note de Geronimo Rulli : 9 / 10
Son appréciation
Deux frayeurs au pied en début de match (2e, 25e) qui n’ont en rien terni une prestation exceptionnelle. Le gardien argentin a été bombardé tout au long de la rencontre mais a répondu présent avec une série de parades impressionnantes : pas moins de dix arrêts en première période, record personnel, puis encore des interventions décisives après la pause (50e, 53e, 85e). Il n’a cédé que sur deux penalties de Mbappé (29e, 81e), dont le second qu’il a touché du bout des gants. Inspiré dans son jeu long, il a même trouvé Aubameyang sur une ouverture millimétrée (39e). Mieux encore, son sang-froid a fini par faire craquer Carvajal, expulsé après un coup de tête à son encontre. Au total, 13 arrêts et une impression de mur infranchissable : même dans la défaite, il est le grand homme du match côté marseillais.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|9/10
|
Deux étourderies au pied (2e, 25e) qui ternissent à peine une prestation de très haut vol de bout en bout du match. Le gardien argentin a multiplié les parades en première période notamment, avec onze frappes cadrées, et a encore été sollicité par la suite. Il a continué sur sa lancée (50e, 53e, 85e) mais a encaissé deux penalties de Mbappé (29e, 81e), le deuxième qu’il touche du bout des gants.
|Note de La Provence
|9/10
|
L’Argentin a eu des soucis avec ses crampons (3, 25), mais son jeu au pied a été précieux, à l’image de son ouverture directe pour Aubameyang (39). Et que dire de ses mains ? Mitraillé par les Madrilènes, il a effectué une douzaine d’arrêts, cédant sur les penalties de Mbappé (29, 81).
|Note de Maxifoot
|8/10
|Logiquement de retour après sa mise au repos contre Lorient (4-0) vendredi en Ligue 1, le gardien de l’Olympique de Marseille a été excellent sur ce grand rendez-vous européen. Et pourtant, l’Argentin s’est fait quelques frayeurs dans ses relances devant sa cage, mais a réussi à s’en sortir. Inquiété sur un retourné de Mbappé qui n’a pas trouvé le cadre, il a été sauvé par son poteau face à Mastantuono avant de gagner un duel devant Mbappé. Sur un penalty, le Phocéen n’a pas été héroïque en s’inclinant face au Français. Mais il est intervenu sur deux ballons dangereux face à Mastantuono, sur une frappe lointaine de Tchouaméni puis sur une tentative de Mbappé. Il a même provoqué l’expulsion de Carvajal, qui lui a adressé un coup de tête ! Malheureusement, le Phocéen s’est incliné sur un second penalty de Mbappé, alors qu’il avait touché le ballon sur sa gauche… Même dans la défaite, il reste l’homme du match avec au total 13 arrêts.
|Note de FootMercato
|8.5/10
|On passera sous silence ses deux contrôles ratés qui ont fait passer un frisson de terreur chez les supporters marseillais, car le reste a été fabuleux. 11 tirs cadrés en première période pour le Real Madrid, mais Rulli était là pour tout détourner. Mbappé l’a battu sur penalty, mais a buté à deux reprises sur le portier, qui a aussi été très vigilant sur les frappes lointaines. 10 arrêts en première période, un record, et encore décisif après la pause. Il a même obtenu l’expulsion de Carvajal, qui a dégoupillé en lui mettant un petit coup de tête. Battu à nouveau sur un penalty de Mbappé, il n’aura rien à se reprocher.