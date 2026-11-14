Medhi Benatia revient sur l’un des épisodes les plus explosifs de la saison dernière à l’Olympique de Marseille : la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L’ancien directeur du football raconte comment Roberto De Zerbi aurait vécu cette altercation comme une remise en cause de son autorité. Selon lui, l’entraîneur italien estimait ne plus pouvoir travailler avec les deux joueurs après leur comportement dans le vestiaire.

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La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue après la défaite de l’OM à Rennes (1-0) en août 2025, continue de faire parler. Cet incident avait provoqué une crise interne et conduit la direction marseillaise à se séparer des deux joueurs.

Medhi Benatia revient sur les raisons de cette décision, en insistant particulièrement sur la réaction de Roberto De Zerbi.

« Trois fois je dis stop, les mecs se mettent dessus »

L’ancien dirigeant olympien explique que l’entraîneur italien avait tenté de calmer la situation, sans parvenir à se faire respecter.

« Roberto a demandé du calme et personne ne l’a écouté. Le coach m’a dit : « Trois fois je dis stop, les mecs se mettent dessus, c’est comme si je ne suis pas là. Je ne peux plus coacher ces deux mecs-là, ils ne m’ont pas respecté. » À ce moment-là, il a eu le sentiment qu’il perdait son vestiaire. Il se passe 48h, il n’y a pas d’excuse, il n’y a rien. L’excuse n’arrive qu’après, quand il y a eu la réunion. »

Pour Medhi Benatia, l’incident ne se limitait donc pas à une altercation entre deux joueurs. Le refus d’obtempérer aux demandes de Roberto De Zerbi avait également fragilisé l’autorité de l’entraîneur italien au sein du vestiaire.

L’ancien directeur du football avait déjà abordé les circonstances de cette bagarre et l’absence d’excuses immédiates des deux joueurs↗.

Une rupture qui a précipité deux départs

À l’époque, la direction marseillaise avait choisi de placer les deux joueurs sur le marché des transferts. Une décision lourde de conséquences sportives, notamment concernant Rabiot, considéré comme l’un des cadres de l’équipe.

Benatia avait ensuite défendu sur RMC le caractère collectif de cette décision↗, en rappelant que les règles disciplinaires devaient s’appliquer à tous les joueurs, quel que soit leur statut.

Mais les versions de cet épisode ne sont pas totalement concordantes. Plusieurs mois après son départ, Jonathan Rowe avait notamment livré son propre récit de l’altercation dans un entretien à ↗The Athletic↗, affirmant que De Zerbi et Benatia n’avaient pas assisté à l’intégralité des événements.