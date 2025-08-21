Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Prolongation, salaire, successeur… Benatia cash concernant Rabiot !
OM Actualités

Mercato OM : Prolongation, salaire, successeur… Benatia cash concernant Rabiot !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, s’est exprimé sur RMC au sujet de la polémique entourant la bagarre entre Adrien Rabiot et Johnny Rowe. L’ancien défenseur marocain a tenu à apporter des précisions concernant la gestion du dossier et l’avenir du milieu international français.

 

Interrogé sur les discussions autour d’une prolongation de contrat de Rabiot, Benatia a rappelé les efforts consentis par le club : « Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était… Je ne sais même pas si quelqu’un à l’OM a déjà gagné ce salaire-là ». Selon lui, la proposition marseillaise plaçait le joueur au sommet du projet sportif : « On a fait une offre de contrat qui a été juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il l’a méritée. Mais (une offre) qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top top de notre projet ».

 

Prolongation de Rabiot : Je ne sais même pas si quelqu’un à l’OM a déjà gagné ce salaire-là

 

Benatia insiste sur le coup dur de devoir exfiltrer le milieu de terrain international français : « Se dire qu’on va perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato… Pour ramener qui ? Dites-moi aujourd’hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot ? Je ne dis pas plus fort, parce qu’il n’y a pas, mais au moins au même niveau».

 

Perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato… Pour ramener qui ?

Concernant l’incident avec Rowe, le dirigeant marseillais a été clair : « Il y a des règles pour tout le monde dans le club et tu ne peux pas (…) réagir différemment en fonction de qui est le joueur ou pas. Tu ne peux pas travailler comme ça dans le football ». Benatia a également démenti l’idée que la sanction aurait été dictée par l’entraîneur Roberto De Zerbi : « Ça a été une décision collégiale (…) on n’avait pas le choix ».

 

 

Enfin, il a regretté l’absence de réaction des deux joueurs après l’altercation : « Après 48 heures, on n’a même pas reçu un appel des deux parties (…) pour demander pardon ou s’excuser auprès du groupe ».

Avec ces déclarations, Medhi Benatia tente de remettre de la clarté autour du dossier Rabiot et d’affirmer la ligne de conduite de l’OM dans un contexte déjà tendu à dix jours de la fin du mercato.

