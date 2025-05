Mercato concurrent OM : De gros changements à venir à Monaco ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Au coude-à-coude avec l’OM durant ces dernières journées de championnat pour la deuxième place, l’AS Monaco a assuré son ticket pour la Ligue des Champions. Un soulagement qui devrait bousculer l’effectif du côté de la principauté.

Alors que l’OM a récupéré sa deuxième place au Havre ce week-end, l’AS Monaco reste donc troisième de Ligue 1, malgré son succès face à Lyon (2-0). Un succès néanmoins important qui permet à la principauté d’assurer sa qualification directe en Ligue des Champions et d’aborder la dernière journée de championnat de manière sereine. Une qualification cruciale qui devrait également faire bouger les choses en vue de ce mercato estival.

D’après des informations de l’Equipe, plusieurs mouvements devraient avoir lieu du côté des Monégasques. Alors que le coach Adi Hütter a récemment signé une prolongation de contrat allant jusqu’en 2027, le Bayer Leverkusen serait attentif à sa situation pour en faire le successeur de Xabi Alonso. Une opération qui serait cependant peu probable au vu de la qualification en Ligue des Champions de Monaco. Le coach autrichien devrait donc, sauf demande de sa part, rester sur le rocher la saison prochaine.

Des changements dans l’effectif ?

Plusieurs joueurs devraient cependant quitter le club cet été. À commencer par le jeune prodige Akliouche, courtisé par le PSG, qui devrait partir cet été si un accord est trouvé avec le club de la capitale. Caio Henrique, Vanderson et Wilfried Singo sont également annoncés sur le départ et ne devraient pas être retenus en cas d’offres intéressantes. Singo ferait même des yeux doux à l’Atletico Madrid, qui pourrait passer à l’action dans les semaines à venir.

Breel Embolo, à un an de la fin de son contrat, ne devrait pas prolonger. Il est donc probable de le voir quitter Monaco dès cet été, afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine. En ce qui concerne les arrivées, celle du défenseur Eric Dier, libre, est déjà bouclé. D’autres sont à prévoir et l’AS Monaco a déjà ciblé ses postes clef : un gardien, un latéral et un milieu axial. De quoi annoncer un été mouvementé !