OM : Les prédictions de l’IA sur le classement des Marseillais !

À quatre journées de la fin, l’intelligence artificielle d’Opta continue d’actualiser ses prédictions pour le classement final de Ligue 1. L’OM reste bien placé pour viser la Ligue des champions, mais la lutte reste féroce.

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’Olympique de Marseille semble avoir trouvé son second souffle au meilleur moment. Grâce à sa victoire lors de la 30e journée, le club phocéen a repris la 2e place du classement (55 points), devant Monaco, Lille et Lyon. Mais selon les dernières projections de l’intelligence artificielle développée par Opta, tout reste possible pour la course à l’Europe.

3e, 27,7% de chance pour l’OM

Chaque lundi, Opta met à jour son classement prédictif basé sur les dynamiques de chaque équipe, et cette semaine, les chiffres donnent une lueur d’espoir à l’OM, même si rien n’est encore figé. L’IA accorde désormais 27,7 % de chances aux Olympiens de terminer à la 3e place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Une progression notable, même si la concurrence reste redoutable.

Voici les principaux chiffres :

2e – AS Monaco : 36,9 % (en baisse)

3e – OM : 27,7 %

4e – Lille : 24,0 %

5e – OL : 25,1 %

6e – Strasbourg : 29,3 %

7e – Nice : 38,7 %

Le PSG, de son côté, est déjà champion à 100 % selon l’IA.

Derrière Paris, tout reste ouvert. Les résultats du week-end, dont le nul entre Monaco et Strasbourg (0-0), ont redistribué les cartes. Le LOSC, vainqueur d’Auxerre, est une des équipes les plus imprévisibles du classement selon l’IA, tandis que Nice et Lyon ne lâchent rien dans la course. L’OM, lui, a son destin entre les mains. S’il maintient son niveau actuel et évite les faux pas, la Ligue des champions est à portée. Mais l’écart entre les prétendants reste minime : 4 points séparent le 2e du 7e !

Avec quatre matchs restants, dont deux au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi vont devoir enchaîner et faire preuve de régularité pour consolider leur position. Entre ambition européenne et pression constante, cette fin de saison promet d’être palpitante pour les supporters marseillais.