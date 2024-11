OM : Les premières images de la statue de Tapie devant le Vélodrome !

RMC a dévoilé ce mercredi les premières images de la statue de Bernard Tapie qui devrait être inaugurée en 2025 devant le Vélodrome, rendant hommage à l’ancien président de l’OM.

L’Olympique de Marseille rend hommage à l’une de ses légendes avec une statue ! C’est officiel, l’oeuvre à l’effigie de Bernard Tapie sera exposée devant le Stade Vélodrome comme nous l’annonce France Bleu via son fils, Laurent Tapie. « On ne sait pas si ça sera accepté, mais on aimerait bien l’inaugurer un jour de classique », explique-t-il. RMC a montré ce mercredi les premières images de cette statue où l’ex président sera accompagné de plusieurs anciens joueurs comme Boli, Di Meco, Desailly, Sauzée…

👤 Pour rendre hommage à l’ancien président de l’OM, une statue de Bernard Tapie, porté par plusieurs joueurs marseillais lors des célébrations du titre de champion d’Europe en 1993, doit être inaugurée devant le Vélodrome dans quelques mois. https://t.co/thbWL02OLL — RMC Sport (@RMCsport) November 20, 2024

La statue de Bernard Tapie sera bien installée devant le Vélodrome en fin d’année, annonce Laurent Tapie

➡️ https://t.co/O9pfCuBCRZ pic.twitter.com/dlPXKdk8uw — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 26, 2024

Après le nul concédé face à Metz (1-1) lors de la 21e journée de Ligue 1, provoquant la bronca du Vélodrome. Rodolphe, le petit-fils de Bernard Tapie, est allé dans le sens des supporters marseillais sur son compte X (anciennement Twitter) et a réclamé le départ de Franck McCourt:« Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! C’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte ! »