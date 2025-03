OM : Les premières informations sur la blessure de Balerdi !

L’Olympique de Marseille a vécu un samedi compliqué à Reims (1-3). En plus d’une nouvelle défaite en Ligue 1, les Phocéens ont perdu leur capitaine Leonardo Balerdi, sorti sur blessure dès la première période. Le défenseur argentin craint une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et passera des examens en début de semaine pour en savoir plus.

Balerdi touché dès la 16e minute

Titulaire lors de cette 27e journée, Leonardo Balerdi s’est blessé dès la 16e minute de jeu après un mauvais appui. Malgré des douleurs au genou gauche, il a tenu à poursuivre la rencontre après un bandage posé par le staff médical. Mais quinze minutes plus tard, il a été pris de vitesse par Keito Nakamura, auteur du premier but rémois (1-0, 29e). Quelques instants plus tard, il a dû céder sa place à Neal Maupay (34e).

De Zerbi inquiet après la rencontre

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché son inquiétude quant à l’état de santé de son capitaine : « Je suis attristé d’avoir perdu Balerdi, ça pèse encore plus que la défaite. J’espère qu’il sera vite remis sur pied car avec (Derek) Cornelius, c’est le seul défenseur central qu’on ait puisque Luiz Felipe est aussi blessé. »

L’entraîneur marseillais a également expliqué pourquoi son joueur était resté sur le terrain malgré la blessure : « Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu’il voulait continuer. En plus, on n’avait pas beaucoup de défenseurs sur le banc. »

Son absence a été préjudiciable pour l’OM, qui a souffert défensivement : « Sans Balerdi, on n’a pas de défenseur rapide, ça nous a coûté. Quand il n’est pas là, l’équipe change. On perd souvent quand il est absent. »

Une absence qui pourrait peser lourd

Si les examens confirment une entorse du genou gauche, Leonardo Balerdi pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, en difficulté ces dernières semaines, avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs. À la lutte pour une place européenne, les Marseillais devront rapidement trouver des solutions en défense pour éviter de voir leurs objectifs s’éloigner.