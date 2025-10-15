OM : Les premières infos sur la blessure de Gouiri…

L’Olympique de Marseille retient son souffle. L’attaquant Amine Gouiri a quitté la pelouse sur civière lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1), comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Touché à l’épaule et à la tête après un contact impressionnant avec le gardien adverse Salim Magoola, le joueur marseillais a été conduit à l’hôpital pour passer des examens.

Une sortie inquiétante pour le buteur marseillais

La scène s’est déroulée dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Lancé plein axe, Gouiri a été percuté de plein fouet par Magoola, sorti à toute vitesse pour tenter d’intercepter le ballon. Le choc a été aussi spectaculaire que brutal. Sonné, le joueur de l’OM est resté de longues minutes au sol avant d’être évacué sur une civière, sous les applaudissements du public. Le portier ougandais, lui aussi touché, a dû quitter le terrain.

Les images de @lequipe du choc de Gouiri pic.twitter.com/CifmuGQZpq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2025

Ironie du sort, cette action a entraîné le penalty décisif qui a offert la victoire (2-1) aux Fennecs. Mais c’est bien l’état de santé de Gouiri qui inquiète aujourd’hui le staff marseillais. Selon le sélectionneur Vladimir Petkovic, dans des propos relayés par FootMercato, l’attaquant a subi un choc « très fort sur l’épaule et la tête ». En conférence de presse, le technicien a précisé : « Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave. »

Choc très fort sur l’épaule et la tête… On espère que ça ne sera pas trop grave

A lire : Mercato : Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

À Marseille, la nouvelle a rapidement circulé. Alors que Roberto De Zerbi compte énormément sur Gouiri dans son système offensif, une éventuelle blessure longue durée serait un coup dur pour l’équipe. Le joueur de 24 ans, en grande forme depuis le début de saison, est l’un des atouts majeurs de l’attaque olympienne.



Le club phocéen attend désormais les résultats des examens médicaux pratiqués en Algérie. Si aucune fracture ou lésion grave n’est détectée, Gouiri pourrait rentrer à Marseille dans les prochains jours pour poursuivre sa convalescence. En revanche, un diagnostic plus lourd obligerait l’OM à revoir ses plans offensifs à court terme.