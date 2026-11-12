Le retour d’Adidas à l’Olympique de Marseille se précise et les premières images des futurs équipements commencent à circuler. Selon le site spécialisé Footy Headlines, plusieurs tenues destinées à la saison 2027-2028 auraient déjà fuité, notamment celles de l’entraînement, de l’échauffement et des gardiens. Des modèles qui confirment une orientation rétro, avec le retour d’anciens symboles de l’OM.

L’OM n’a pas encore officiellement présenté son nouveau partenariat avec Adidas, mais la marque aux trois bandes prépare déjà sa future collection marseillaise.

Mercredi 11 novembre, Footy Headlines, en collaboration avec le compte X @fou2foot_off, a dévoilé ce qui serait une partie des équipements de la saison 2027-2028.

Ces nouvelles images interviennent quelques semaines après l’accord conclu entre Adidas et Puma pour avancer leur transition d’un an↗, selon les informations de L’Équipe. Le retour de l’équipementier historique de l’OM est désormais attendu dès l’été 2027.

💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Adidas Marseille 27-28 Goalkeeper, Pre-Match & Training Kits Leaked [@fou2foot_off]: https://t.co/4LERnMcNwM — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 11, 2026↗

Trois premières tenues dévoilées, avec un clin d’œil aux années 80

Les fuites concernent trois équipements distincts, qui n’ont pas encore été officiellement validés par le club.

Le maillot d’entraînement serait principalement blanc, avec des empiècements bleu roi sur les épaules et les côtés. Les trois bandes Adidas apparaîtraient en bleu marine sur les manches, tandis que le sponsor CMA CGM serait présent sur la poitrine.

Le maillot d’échauffement adopterait un style beaucoup plus original : une base noire accompagnée de motifs abstraits bleu électrique, avec le logo Adidas et l’écusson olympien en blanc.

Enfin, le maillot extérieur des gardiens se distinguerait par sa couleur orange, ses détails bleu roi et surtout son inspiration historique. Adidas aurait choisi d’y intégrer son célèbre logo trèfle, accompagné d’un ancien écusson de l’OM utilisé dans les années 1970 et 1980.

Autre pièce révélée par Footy Headlines : une veste de survêtement blanche et bleu ciel, traversée par une bande bleu marine sur la poitrine. Un modèle qui rappelle directement les équipements des années 1980 et 1990.

Cette orientation vintage n’est pas une surprise. Nous avions déjà évoqué les premiers visuels du futur partenariat Adidas et le possible retour d’un ancien blason marseillais↗.

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Un contrat estimé entre 32 et 35 millions d’euros par saison

Au-delà de l’aspect esthétique, le retour d’Adidas représente également un enjeu financier important pour Marseille.

Selon les dernières informations de L’Équipe, le nouveau partenariat rapporterait entre 32 et 35 millions d’euros par saison, contre un peu plus de 20 millions actuellement avec Puma.

Un montant inférieur aux premières estimations, qui évoquaient jusqu’à 50 millions d’euros annuels, mais qui représenterait tout de même une augmentation significative des revenus commerciaux du club.

Comme nous l’avions expliqué dans notre précédent article consacré à l’avancée des discussions avec Adidas↗, la marque allemande devrait retrouver Marseille après avoir équipé le club jusqu’en 2018.

Cette collaboration historique reste notamment associée au sacre européen de 1993.

Concernant les trois maillots de match de la saison 2027-2028, les premières indiscrétions évoquent un modèle domicile blanc, une tenue extérieure bleu ciel et un troisième maillot noir.