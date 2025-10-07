OM : Les premiers mots de Nayef Aguerd après son agression à l’aéroport

Le défenseur marocain Nayef Aguerd a vécu une matinée mouvementée ce lundi à l’aéroport de Marignane, près de Marseille. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour rejoindre la sélection marocaine, le joueur de l’Olympique de Marseille a été victime d’une agression. Rapidement relayée sur les réseaux sociaux, l’information a suscité de vives inquiétudes parmi les supporters de l’OM et les fans du Maroc. Quelques heures plus tard, Aguerd a pris la parole pour rassurer tout le monde via une story publiée sur son compte Instagram.

Dans son message, le défenseur a confirmé les faits tout en minimisant la gravité de l’incident. « Je tiens à rassurer tout le monde suite aux informations qui circulent depuis quelques heures. J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre. Tout est désormais entre les mains de la police », a-t-il écrit.

Aguerd : « Plus de peur que de mal »

Selon les premières informations, l’incident s’est produit dans le hall des départs, sans qu’on connaisse encore les raisons précises de cette altercation. L’intervention rapide des agents de sécurité a permis d’éviter que la situation ne dégénère.

Toujours via Instagram, le joueur marseillais a tenu à calmer les esprits et à réaffirmer sa détermination. « Je vais bien, et je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi : jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du prochain rassemblement. Merci pour tous vos messages de soutien et d’inquiétude — ils me touchent sincèrement. Soyons toujours calmes et respectueux. La vie continue », a poursuivi Aguerd.

Ce message, à la fois sobre et apaisant, a rapidement circulé sur les réseaux, mettant fin aux rumeurs alarmistes. L’OM n’a pour l’instant pas communiqué officiellement sur l’incident, mais la bonne nouvelle, c’est que Nayef Aguerd va bien et devrait pouvoir honorer sa convocation avec les Lions de l’Atlas dans les prochains jours.