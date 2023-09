OM : Les premiers mots du nouveau coach Abardonado

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Intronisé nouvel entraineur de l’OM en duo avec David Friio, Pancho Abardonado était en conférence de presse ce mercredi à Amsterdam avant le match face à l’Ajac demain. Le coach a expliqué les contours de sa nomination, il n’a pas voulu en dire trop sur son plan de jeu…

Présent en conférence de presse ce mercredi, le nouveau coach olympien a expliqué qu’il avait appris très tard sa nomination. Il n’a pas trop voulu dévoiler sa tactique. « J’ai appris hier soir très tard que j’allais entraîner l’équipe. C’est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir, promet Abardonado. Je sais ce que je veux, je l’expliquerais aux joueurs. La durée de l’intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. »

A lire : OM : Le flou persiste à Marseille, McCourt dans une impasse

J’ai appris hier soir très tard que j’allais entraîner l’équipe

Abardonado : « J’ai appris hier soir très tard que j’allais entraîner l’équipe. C’est une fierté de représenter ce club. » #AJAXOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 20, 2023

Abardonado : « Des idées, oui on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir. » #AJAXOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 20, 2023