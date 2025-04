OM : Les probables titulaire face à l’AS Monaco !

L’OM s’était imposé face au TFC dimanche dernier, et peut profiter de ce court déplacement à Monaco pour conforter cette deuxième place récupérée. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match.

Pour ce match face à Monaco, Roberto De Zerbi devra se passer de son capitaine Balerdi. Gouiri tout comme Hojbjerg sont disponibles mais ne pourront pas jouer le match en intégralité. Par contre, Luiz Felipe, de retour à l’entrainement cette semaine, n’est pas encore apte pour cette rencontre.

🎙️ “Luis Felipe est à l’infirmerie”#DeZerbi : “Luis #Felipe est à l’infirmerie. On savait qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi avant de nous rejoindre. Cette série de blessures le pénalise. J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour… pic.twitter.com/hy07chjuIl

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2025