OM Rabiot : “Je suis conscient de l’amour que vous me portez”

Adrien Rabiot, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, a été désigné Olympien du mois par les supporters du club. Une distinction individuelle que l’international français a accueillie avec émotion, saluant le soutien du public ainsi que la solidarité au sein de l’effectif marseillais. Dans une déclaration publiée sur le site officiel de l’OM, il est revenu sur son engagement sur le terrain, l’importance du collectif et l’objectif commun de qualification en Ligue des champions.

“Je suis très heureux d’être élu Olympien du mois. Je suis un joueur qui donne des émotions, qui donne tout sur le terrain et qui se bat. Ici, c’est quelque chose que les gens adorent”, a-t-il affirmé.

Le joueur de 29 ans a également évoqué un moment symbolique récent : le port du brassard de capitaine. Il a souligné le soutien du staff technique et de ses coéquipiers dans cette décision. “Je suis très reconnaissant envers le coach pour le brassard, car il l’a fait pour moi et au nom de l’équipe. Il avait demandé à Léo et à d’autres joueurs cadres s’ils étaient d’accord”, a-t-il précisé.

Rabiot a également insisté sur la bonne entente qui règne dans le vestiaire. “Ça montre qu’il y a une belle osmose dans le groupe, avec beaucoup d’amour”, a-t-il déclaré, avant de qualifier de “fierté” le fait d’avoir porté le brassard ce jour-là.

Enfin, le joueur a tenu à remercier les supporters marseillais pour leur soutien constant. “Partout où je vais, je suis conscient de l’amour que vous me portez, et ça fait chaud au cœur”, a-t-il confié, avant d’ajouter : “On va essayer d’aller chercher cette qualification en Ligue des champions tous ensemble.”

