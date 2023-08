OM : Les probables titulaires face à Brest

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va se frotter à une équipe en forme ce samedi au stade Vélodrome. Les hommes de Marcelino ont eu une semaine pour préparer la reception de Brest pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait proposer le coach espagnol Marcelino.

L’OM reste sur deux contre-performances et va devoir réagir face à Brest ce soir à 19h au stade Vélodrome. Marcelino doit faire sans Kondogbia blessé au genou pour plusieurs semaines.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Lodi et Clauss n’ont pas vraiment de doublure, si ce n’est le jeune Soglo à gauche et devraient débuter. En défense centrale, Gigot pourrait faire son retour dans le onze aux dépends de Balerdi pour accompagner Mbemba dans l’axe. Le duo Rongier / Veretout devrait être aligné. Sarr devrait occuper le flanc droit, Harit pourrait fêter sa première titularisation à gauche. Devant, Vitinha pourrait retrouver une place de titulaire avec Aubameyang ou Ndiaye.

Voici ce que devrait être le onze de départ pour ce samedi.

Kondogbia forfait plusieurs semaines, quid de Vitinha et Balerdi ?

Pau Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Sarr, Rongier Veretout Harit

Aubameyang Vitinha (ou Ndiaye)

Ludovic Obraniak est inquiet pour le club marseillais. Il pointe notamment du doigt la défense de cet OM version Marcelino. « A l’instant « T » je suis plutôt pessimiste pour l’OM. Pour avoir vu tous leurs matchs depuis le début de la saison, il y a un changement radical de fonctionnement. On passe d’un pressing tout terrain en prenant tout de suite l’adversaire à la gorge, néanmoins tu n’avais pris que 40 buts sur toute la saison avec Tudor. Cette OM là est certes mieux organisé offensivement car leur amorces offensives sont très intéressantes, mais défensivement je les trouve en grand grand dangers, même contre Metz ils ont pris deux but et on failli en prendre un troisième. Ils prennent des buts à chaque match. C’est vraiment l’animation défensive qui m’inquiète beaucoup », a ainsi expliqué le consultant de Prime sur le plateau de la chaine l’Equipe.