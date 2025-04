OM : Les probables titulaires face à Brest !

Après leur large victoire face au MHSC (5-1) la semaine dernière, les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le moral. Reste désormais à confirmer ce rebond ce dimanche, à l’occasion de la cruciale réception du Stade Brestois au Vélodrome. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match…

Pour ce match face à Brest, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Si Leonardo Balerdi ne sera certainement pas à 100 % de ses capacités, il a tout de même participé à certains entrainements cette semaine et postule donc pour une place dans le groupe, même si Roberto De Zerbi a entretenu le doute ce samedi en conférence de presse.

Luiz Felipe devrait lui être encore trop juste de son côté malgré ses quelques minutes avec la “Pro 2” le week-end dernier, le joueur souffrant d’une inflammation à l’œil comme l’a évoqué le coach Lombard ce samedi…

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois, si elle est reconduite, sera probablement composée de Kondogbia (ou Cornelius), Murillo et peut-être d’Ulisses Garcia dans l’axe. Quentin Merlin devrait occuper le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique pourrait être envoyé sur le banc au profit de Dedic sur le côté droit. Rongier devrait être titularisé à la place de Bennacer et accompagner Hojbjerg au millieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait retrouver sa place dans le onze…

