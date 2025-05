OM : Les probables titulaires face à Lille !

Après deux larges succès de suite, face au MHSC (5-1) et Brest (4-1) la semaine dernière, les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le moral dans ce sprint final. Reste désormais à confirmer ce rebond ce dimanche, a l’occasion du crucial déplacement en terre Lilloise qui peut positionner idéalement l’OM avant les deux dernières journées. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match…

Pour ce match face à Lille, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Leonardo Balerdi, titulaire contre toute attente la semaine dernière face à Brest, devrait de nouveau être disponible. L’incertitude demeure cependant concernant Pol Lirola, comme l’a indiqué le coach italien en conférence de presse ce samedi, précisant qu’une décision sera prise dimanche matin en fonction de son état.

Concernant Luiz Felipe, rien n’a été évoqué concernant une possible indisponibilité. Il pourrait donc faire son retour dans le groupe pour ce choc en terre nordiste

Rongier ou Bennacer ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. Si De Zerbi aligne, comme face à Brest la semaine passée, une défense à 4, elle sera composée de Balerdi et Kondogbia dans l’axe (ou Cornelius), de Murillo à droite et peut-être d’Ulisses Garcia (ou Merlin) à gauche. Bennacer et Rongier sont en balance pour accompagner Hojbjerg et Rabiot qui devraient, eux, être alignés dans l’entrejeu olympien ce dimanche. Greenwood sera titularisé sur l’aile droite, tandis que Luis Henrique occupera le même rôle à gauche. Après son magnifique triplé la semaine dernière, Gouiri enchainera une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque phocéenne.

Le onze de l’OM probable face à Lille:

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia (ou Cornelius), Garcia (ou Merlin) – Rongier (ou Bennacer), Hojbjerg – Rabiot – Greenwood, Henrique et Gouiri