OM : Les probables titulaires face à Monaco !

Le moment de vérité approche pour l’Olympique de Marseille. À huit journées de la fin, les hommes de Habib Beye lancent leur sprint final ce dimanche soir avec un déplacement sous haute tension sur la pelouse de AS Monaco.

Actuellement 3e de Ligue 1, l’OM sait que ce choc peut peser lourd dans la course à la Ligue des champions. D’autant que Monaco, 6e à seulement trois points, affiche une dynamique impressionnante ces dernières semaines, s’imposant comme l’une des équipes les plus en forme du championnat.

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Des absences qui rebattent les cartes

Pour ce rendez-vous crucial, Marseille devra composer avec plusieurs incertitudes. Mason Greenwood, encore en phase de reprise après une béquille, est de toute façon suspendu. Un coup dur tant son influence offensive est importante cette saison.

Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia devrait manquer à l’appel après une blessure à la cuisse contractée à l’entraînement. En défense, le doute persiste autour de Leonardo Balerdi, touché au mollet.

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Une attaque à réinventer

Face à ces absences, une question domine : quelle animation offensive pour inquiéter Monaco ? Une option prend de l’épaisseur : associer d’entrée Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

Les deux attaquants affichent une forme intéressante et pourraient offrir un duo complémentaire, entre mobilité, appels en profondeur et efficacité devant le but. Un choix fort qui pourrait permettre à l’OM de rester dangereux malgré l’absence de Greenwood.

Plus qu’un simple match, ce déplacement à Louis-II pourrait marquer un tournant. Une victoire renforcerait la position marseillaise dans le top 3. Un faux pas, en revanche, relancerait totalement la concurrence.

Dans un contexte aussi serré, chaque détail comptera. Et le choix du onze de départ pourrait bien faire toute la différence.

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Le onze de l’OM Probable

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli

Défense : Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Milieu : Timber, Vermeeren, Hojbjerg

Attaque : Gouiri, Aubameyang, Paixao