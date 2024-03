OM: les probables titulaires face à Rennes

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Voici le onze probable que pourrait aligner Jean-Louis Gasset.

Après avoir tremblé ce jeudi face à Villarreal (3-1), l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset a toutefois concédé sa première défaite sur le banc olympien.

Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Gigot et Murillo sont également forfaits. À noter que Jean Onana est aussi indisponible pour cette rencontre.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Clauss , Mbemba, Balerdi et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Ndiaye pourrait retrouver sa place en meneur de jeu derrière le duo Aubameyang–Sarr.

Un retour au 4-3-1-2 ?

Lopez Clauss Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset n’a pas tari d’éloges sur son adversaire : « C’est une équipe joueuse avec un jeu d’intelligence. Ils ont des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. Bourigeaud a un pied magnifique. On s’est un peu inspiré d’eux pour affronter Villarreal. Ils ont un très bon centre de formation. C’est une référence sur ce plan. On va essayer de faire l’équipe la plus fraîche possible. Ils veulent la possession. Nous aussi. Tout se jouera au milieu. »

