OM : Les probables titulaires face à Toulouse !

L’OM à l’obligation de s’imposer après trois défaites de rang face à Lens, Paris et Reims et cette réception du TFC doit permettre de mettre fin à cette série noire… Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match ?

Pour ce match face aux toulousain, Roberto De Zerbi devra se passer de nombreux éléments. Ainsi, Moumbagna, Hojbjerg, Balerdi, Harit et Luiz Felipe sont forfaits pour la rencontre de demain, tandis que Gouiri, Nadir et Murillo sont quant à eux encore incertains. Un casse-tête en prévision pour De Zerbi, qui devra innover, surtout dans le secteur défensif.

Maupay titulaire ?

Rulli sera titulaire dans les buts. La défense à trois sera très probablement composée de Kondogbia et de Cornelius. La troisième place devrait être donnée à Murillo. Quentin Merlin est en balance avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Rongier devrait accompagner Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Maupay tient la corde en pointe.

Le onze de l’OM probable face à Toulouse :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Cornelius, Kondogbia, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Rongier, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Maupay

🎙️ “On doit aller sur le terrain avec l’esprit de Satan. Et si on le fait, tout le Vélodrome nous soutiendra” Roberto #DeZerbi : “On doit sur le terrain comme des furies. Peu importe que les gens sont énervés contre l’entraîneur, on doit aller sur le terrain avec l’esprit de… pic.twitter.com/tHOazKptib — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2025

Au cours d’une conférence de presse assez électrique, l’italien a mis les points sur les i sur de nombreux sujets et a également évoqué l’état d’esprit que ses joueurs devront avoir ce dimanche au Vélodrome :

“Moi ça me blesse et ça me touche quand les supporters critiquent, à juste titre, parce qu’ils ont raison, quand on les déçoit. Quand on déçoit les supporters c’est quelque chose qui me fait du mal. J’ai été moi-même supporter et je sais ce que c’est. Sur le terrain dimanche, il faut qu’on soit prêt, avec l’esprit de Satan et comme des furies sur le terrain. Si on se conduit de cette manière, le Vélodrome nous poussera.“