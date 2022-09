OM: Les probables titulaires marseillais face à Auxerre

A 17h, l’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Igor Tudor a confirme deux absences face l’AJA ce vendredi en conférence de presse au centre RLD : « Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-end. » Le coach avait déjà évoqué un turnover mercredi soir après le match face à Clermont : « Il faut travailler sur la mentalité des joueurs, il faut qu’on soit à 100 % tout le temps. Je travaille sur ça, j’insiste. Mais c’est dur, il y a la chaleur, l’adversaire aussi qui peut faire de bons matches, on dépense beaucoup d’énergie dans notre système, qu’on évolue plus bas ou plus haut. Maintenant, le plus important, c’est le troisième match d’affilée (à Auxerre). »

Pour cette rencontre; qui va se jouer au stade de l’Abbé Deschamps, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe et vu que Gigot est forfait, Balerdi ou Kolasinac devrait être aligné axe gauche.

Au milieu de terrain, Veretout devrait enchainer alors qu’il était remplaçant face à Clermont, il pourrait être aligné avec Gueye (ou Guendouzi). Clauss pourrait laisser sa place à Kaboré, Tavares par contre n’a pas vraiment de doublure à gauche. Devant, Payet est forfait et devrait être remplacé par Gerson, Under devrait être aligné à ses côtés. Devant, Tudor a déjà expliqué que Luis Suarez sera dans le onze !

Gerson de retour ?

Lopez Mbemba Bailly Balerdi (ou Kola) Kaboré Veretout Gueye Tavares Under Gerson

Suarez

Mattéo Guendouzi était revenu sur les méthodes d’Igor Tudor après la victoire 1-0 face à Clermont mercredi.

Tout le monde approuve les méthodes de l’entraîneur

« Un nouveau coach est arrivé avec des méthodes différentes, donc il faut forcément un temps d’adaptation. Nous n’avons pas été très bons lors de la préparation, mais nous sommes très bons depuis le début du championnat. Tout le monde approuve les méthodes de l’entraîneur. Elles fonctionnent avec d’excellents résultats. On va essayer de continuer sur cette lancée. Je suis convaincu que nous allons faire une très bonne saison. » Mattéo Guendouzi – source : Prime Video (31/08/2022)