OM : Les probables titulaires marseillais face à Liverpool…

L’OM peut quasiment assurer sa qualification en cas de victoire ce soir. Retour de la Ligue des Champions et reception du grand Liverpool dans un vélodrome qui s’annonce bouillant. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match de la 7e journée de C1…

Ce match face au Liverpool FC compte pour la 7e journée de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans Aguerd (retour de la CAN). Pavard est de retour et le reste de l’effectif est disponible !



Retour de Pavard dans le onze ?

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Paixao

