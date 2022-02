OM : Les probables titulaires marseillais face à Qarabag

L’Olympique de Marseille va affronter Qatabag ce jeudi à l’occasion du match retour des barrages de Conférence League. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter le QFK ?

À l’occasion du match de ce match retour de barrage de Conférence League, l‘Olympique de Marseille à la possibilité de passer un tour dans cette nouvelle compétition européenne.

LE ONZE POSSIBLE FACE À QARABAG

À l’occasion du déplacement à Bakou, Jorge Sampaoli dispose d’un groupe au complet. Remplaçant contre Clermont dimanche dernier Boubacar Kamara devrait retrouver une place de titulaire. Pape Gueye, Bamba Dieng et Luan Peres également. Quid de Mandanda ? Excellent au match aller, le capitaine olympien devrait lui aussi débuter la rencontre. Afin de mettre de la vitesse devant, Bakambu et Dieng pourraient avoir leur chance, quid d’Harit ?

A LIRE AUSSI : OM : « Il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire ! »

Voici le onze qui pourrait donc être aligner contre Qarabag ce jeudi.

Mandanda

Saliba – Caleta-Car – Luan Peres

Rongier – Guendouzi – Kamara – Gueye

Harit (ou Payet)

Dieng – Bakambu

Le groupe de l’OM face à Qarabag

Gardien : Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux : Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier

Attaquants : Bakambu, Milik, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Harit

Cela ne change rien pour nous, on va jouer — Gurbanov

Rappelons qu’au match aller les olympiens s’étaient imposé 3-1 non sans difficultés face à une équipe de Qarabag qui avait posé énormément de problème à l’OM. En conférence de presse de veille de match ce mercredi, l’entraineur de Qarabag a donné son sentiment sur le match retour qui se profile :

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)