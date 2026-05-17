OM : Les probables titulaires marseillais face à Rennes !

L’Olympique de Marseille dispute ce dimanches soir face au Stade Rennais FC un match capital pour tenter de sauver sa saison. À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, les Marseillais jouent leur qualification pour la prochaine UEFA Europa League. Une victoire au Vélodrome permettrait à l’OM de décrocher son billet européen après plusieurs semaines de crise et de tensions internes.

Dans ce contexte brûlant, Habib Beye devrait procéder à plusieurs changements importants dans son onze de départ.

Première information majeure : Pierre-Emerick Aubameyang signe son retour dans le groupe marseillais après sa mise à l’écart disciplinaire lors du déplacement au Havre. L’attaquant gabonais avait été sanctionné après l’incident survenu à la Commanderie impliquant Bob Tahri. Après avoir présenté ses excuses à la direction et au staff, Aubameyang est désormais réintégré et pourrait avoir un rôle important dans cette finale pour l’Europe.

A lire : Mercato concurrents OM : Strasbourg veut refaire un coup à la Panichelli avec un buteur espagnol !

Autre changement attendu : le retour de Timothy Weah dans le onze titulaire. L’international américain devrait démarrer au poste d’arrière droit à la place de Benjamin Pavard, très critiqué après sa prestation compliquée contre Le Havre. Le défenseur français devrait débuter cette fois sur le banc.

L’OM devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes. CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Aguerd et Traoré sont toujours indisponibles pour cette rencontre décisive.

Dans les cages, Gerónimo Rulli devrait être aligné derrière une défense composée de Weah, Leonardo Balerdi, Medina et Emerson.

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg devrait être associé à Arthur Vermeeren et Timber.

Enfin, le trio offensif devrait être composé de Paixao, Mason Greenwood et Amine Gouiri, tandis qu’Aubameyang pourrait entrer en cours de match pour tenter de faire basculer cette rencontre sous haute tension.

Le onze probable de l’OM face à Rennes :

Rulli – Weah, Medina, Balerdi, Emerson – Højbjerg, Vermeeren, Timber – Paixao, Greenwood, Aubameyang (ou Gouiri).